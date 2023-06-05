На месте гибели летчика Ил-2 Георгия Биказова установили памятник из обломков самолета в Тверской области

Импровизированный постамент из обломков самолета установили на Волчьем болоте Фото: vk.com/podvig_tver

Команда энтузиастов из групп «Прерванный полет» и "Огненное небо Зубцова" установили памятник из обломков самолета на месте гибели младшего лейтенанта Георгия Биказова.

Посреди огромного лесного массива, известного как Волчье болото, появился металлический постамент с красной звездой и табличка с фотографией героя.

Останки летчика штурмовика Ил-2 были подняты в Зубцовском округе. Удалось разыскать и семью погибшего пилота.

Недалеко от места падения нашли ещё несколько больших фрагментов бронекапсулы "летающего танка" - штурмовика Ил-2. Из них и соорудили импровизированный постамент.

- Георгий Григорьевич Биказов будет захоронен в первую субботу августа, в Погорелом Городище, - сообщает НИ ВПЦ "Подвиг" в группе в соцсети.