19-летний житель Твери на спор украл алкоголь и отправится в колонию

За грабеж 19-летнего жителя Твери отправили в колонию Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За совершение грабежа осужден 19-летний житель Твери.

В ходе судебного следствия установлено, что в феврале 2023 года молодой человек на спор украл алкоголь из магазина. Сотрудники супермаркета попытались его остановить, но похититель скрылся.

Суд приговорил виновного к 3 годам 20 суткам лишения свободы, с частичным присоединением наказания по предыдущему приговору суда, в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.