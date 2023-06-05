19-летний житель Твери на спор украл алкоголь и отправится в колонию

За грабеж 19-летнего жителя Твери отправили в колонию
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
За совершение грабежа осужден 19-летний житель Твери.
В ходе судебного следствия установлено, что в феврале 2023 года молодой человек на спор украл алкоголь из магазина. Сотрудники супермаркета попытались его остановить, но похититель скрылся.
Суд приговорил виновного к 3 годам 20 суткам лишения свободы, с частичным присоединением наказания по предыдущему приговору суда, в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.