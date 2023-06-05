Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июня 2023 7:10

19-летний житель Твери на спор украл алкоголь и отправится в колонию

Он осужден на три года за преступление
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
За грабеж 19-летнего жителя Твери отправили в колонию

За грабеж 19-летнего жителя Твери отправили в колонию

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За совершение грабежа осужден 19-летний житель Твери.

В ходе судебного следствия установлено, что в феврале 2023 года молодой человек на спор украл алкоголь из магазина. Сотрудники супермаркета попытались его остановить, но похититель скрылся.

Суд приговорил виновного к 3 годам 20 суткам лишения свободы, с частичным присоединением наказания по предыдущему приговору суда, в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.