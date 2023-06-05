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НовостиПроисшествия5 июня 2023 7:02

Двое жителей Тверской области подозреваются в краже чугунных батарей

Похищенное они сдали в пункт приема металла
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемых задержала полиция

Подозреваемых задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции Вышнего Волочка обратился представитель администрации и сообщил о краже чугунных батарей из нефункционирующего здания. Ущерб составил более 16 000 рублей.

Полицейскими были опрошены очевидцы произошедшего, криминалисты изъяли улики.

По подозрению в краже были задержаны и доставлены в полицию двое мужчин. Они сознались, что сдали похищенное в пункт приема металла.

По статье "Кража" возбуджено уголовное дело и ведется следствие.