Двое жителей Тверской области подозреваются в краже чугунных батарей

Подозреваемых задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции Вышнего Волочка обратился представитель администрации и сообщил о краже чугунных батарей из нефункционирующего здания. Ущерб составил более 16 000 рублей.

Полицейскими были опрошены очевидцы произошедшего, криминалисты изъяли улики.

По подозрению в краже были задержаны и доставлены в полицию двое мужчин. Они сознались, что сдали похищенное в пункт приема металла.

По статье "Кража" возбуджено уголовное дело и ведется следствие.