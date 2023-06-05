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НовостиПроисшествия5 июня 2023 5:59

СК проводит проверку по факту гибели мужчины в реке Тверской области

Тело было обнаружено в Волге
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
СК проводит проверку по факту ЧП на воде Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК проводит проверку по факту ЧП на воде Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в акватории Волги в районе деревни Поддубье.

Предварительно установлено, что мужчина на резиновой лодке с мотором выплыл на середину реки, в момент поворота лодка перевернулась, мужчина упал в воду и утонул.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, устанавливаются обстоятельства происшествия.