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НовостиОбщество4 июня 2023 18:18

В Тверской области ищут пожилую женщину из Ржева

Она ушла из дома и не вернулась
Алексей АНДРЕЕВ
В Ржеве пропала женщина. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В Ржеве пропала женщина. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

68-летняя жительница Ржева Галина Руднева (Котова)утром 4 июня ушла из дома №15 на улице Куприянова утром и пропала. Об этом сообщили в паблике тверского поискового отряда «Сова».

Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост - 160-165 см, среднее телосложение, тёмные волосы с сединой, была одета в светло-бежевую куртку и чёрные брюки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей или где-то ее видели, просят позвонить по телефонам 8-910-646-3434, 8-904-014-1234 или 112.