Полиция напомнила жителям Тверской области, как уберечься от действий мошенников на сайтах продаж

Осторожней, мошенники. Фото: Олег ХАДАЕВ

Областное УМВД напоминает, что виды мошенничества при продаже на на популярных сайта и приложениях примерно одинаковы – злоумышленник звонит продавцу, представляется заинтересованным покупателем, просит номер карты для перевода предоплаты, узнаёт одноразовый СМС-пароль для входа в интернет-банк и списания денег с карты либо оплаты картой жертвы покупок в интернете.

Другой вариант – потенциальную жертву «ведут» до банкомата, в котором якобы требуется произвести некие действия для подтверждения прохождения предоплаты. На самом деле человек подключает к своей карте номер телефона мошенника, который получает доступ к мобильному банку.

Также мошенники могут прислать СМС с предложением обмена на товар. Фотографию объекта для обмена предлагается посмотреть, пройдя по ссылке.

Не стоит этого делать, там может быть фишинговый (то есть фальшивый) сайт с формой для введения персональных данных или файл с вирусом, с помощью которого мошенники получат доступ к онлайн-банку

Меры безопасности:

- не переходить для общения в мессенджеры, пользоваться ресурсами сайта объявлений;

- не сообщать никому такие данные карты, как CVV-код, срок действия, коды из СМС-сообщений;

- пользоваться только службой доставки, предлагаемой «Авито» или «Юлой».