В полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Твери победила наша землячка

Тверь вновь присоединилась к российскому полумарафону «ЗаБег.РФ». Фото: ПТО

4 июня Тверь вновь присоединилась к российскому полумарафону с синхронным стартом – «ЗаБег.РФ». В итоге среди победителей - наша землячка.

Приветствие участникам полумарафона направил губернатор Игорь Руденя:

- За прошедшие годы мероприятие стало значимым событием в спортивной жизни как Верхневолжья, так и всей России, настоящим праздником для профессионалов и любителей бега. Объединяя людей всех возрастов, соревнования способствуют продвижению в обществе ценностей здорового образа жизни и занятий физической культурой, служат импульсом к развитию легкой атлетики в нашей стране.

В программе «ЗаБега.РФ» в Твери были разыграны несколько комплектов наград. Главные победители - Мария Баруцкова из ЗАТО Озерного Тверской области и Сергей Довжик из Подмосковья.

«ЗаБег.РФ» объединил жителей всей страны – от Калининграда до Камчатки. Впервые в этом году к событию присоединились и другие страны, среди которых Китай, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия. В общей сложности участниками забега стали более 160 тысяч человек.

В Твери в забеге поучаствовали около 1500 бегунов на четырех дистанциях: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.