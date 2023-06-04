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НовостиОбщество4 июня 2023 17:04

В полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Твери победила наша землячка

Всего в областной столице бежало около 1500 человек
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Тверь вновь присоединилась к российскому полумарафону «ЗаБег.РФ».

Тверь вновь присоединилась к российскому полумарафону «ЗаБег.РФ».

Фото: ПТО

4 июня Тверь вновь присоединилась к российскому полумарафону с синхронным стартом – «ЗаБег.РФ». В итоге среди победителей - наша землячка.

Приветствие участникам полумарафона направил губернатор Игорь Руденя:

- За прошедшие годы мероприятие стало значимым событием в спортивной жизни как Верхневолжья, так и всей России, настоящим праздником для профессионалов и любителей бега. Объединяя людей всех возрастов, соревнования способствуют продвижению в обществе ценностей здорового образа жизни и занятий физической культурой, служат импульсом к развитию легкой атлетики в нашей стране.

В программе «ЗаБега.РФ» в Твери были разыграны несколько комплектов наград. Главные победители - Мария Баруцкова из ЗАТО Озерного Тверской области и Сергей Довжик из Подмосковья.

«ЗаБег.РФ» объединил жителей всей страны – от Калининграда до Камчатки. Впервые в этом году к событию присоединились и другие страны, среди которых Китай, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия. В общей сложности участниками забега стали более 160 тысяч человек.

В Твери в забеге поучаствовали около 1500 бегунов на четырех дистанциях: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.