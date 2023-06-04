В Тверской области не обнаружено очагов тления торфа

В регионе мониторят торфяники и леса.
Фото: ПТО
В Тверской области продолжаются работы по мониторингу лесных массивов и торфяных месторождений. Этим занимается МЧС.
4 июня 13 мобильными группами проведено обследование на территории Калининского, Конаковского и Кимрского района. Очагов тления торфа не обнаружено.
Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает гражданам правила поведения в лесу:
- пользоваться открытым огнем;
- бросать горящие спички, окурки;
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.