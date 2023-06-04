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НовостиПроисшествия4 июня 2023 14:33

В Твери мужчина нашел банковскую карту и не постеснялся ею воспользоваться

За это ему грезит срок
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Полицейские нашли злоумышленника.

Полицейские нашли злоумышленника.

Фото: Ольга Крыльцова

В Твери женщина потеряла банковскую карту, в итоге с нее было списано 7000 рублей. Как выяснила полиция, картой воспользовался один мужчина.

- К хищению оказался причастен нигде не работающий 36-летний местный житель. Злоумышленник пояснил, что нашел карту и, воспользовавшись тем, что она имеет функцию бесконтактной оплаты, потратил находившиеся на счету средства, совершив покупки в различных магазинах города, - сообщила пресс-служба областного УМВД.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.