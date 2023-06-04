Жителей Тверской области приглашают поучаствовать в конкурсе Музея Победы по собак

Музей Победы приглашает жителей Тверской области на новый творческий конкурс. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Музей Победы приглашает жителей Тверской области присоединиться к международному конкурсу рисунков «Портрет фронтовой собаки». Творческое состязание приурочено ко Дню фронтовой собаки, который ежегодно отмечается 19 августа.

Более 60 тыс. фронтовых собак помогали во время Великой Отечественной войны – это собаки-связисты, диверсанты, санитары, почтальоны, сапёры, ездовые собаки. Вместе они вытащили с поля боя почти 700 тысяч раненых, нашли 4 млн мин и фугасов, доставили 200 тыс. документов.

Конкурсантам предложено нарисовать собак-помощников в тылу и на фронте в годы Великой Отечественной войны.

На конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике изобразительного искусства (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, digital-рисование и т.д.). Работы будут оцениваться в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет.

Работы можно отправить на конкурс до 18 июля 2023 года. 28 июля на сайте Музея Победы откроется виртуальная выставка, в которую войдут рисунки участников.

Итоги конкурса подведут 11 августа. Лучшие работы, отобранные экспертным жюри, войдут в лимитированную праздничную серию-коллекцию открыток от Музея Победы.

Подробная информация размещена на сайте Музея Победы.