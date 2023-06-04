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НовостиПроисшествия4 июня 2023 11:26

Видео горящего грузовика с легковыми автомобилями в Тверской области

Очевидец снял момент пожара
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Горевшую машину снял проезжавший мимо мужчина. Фото: VK/Мокшино Вконтакте

Горевшую машину снял проезжавший мимо мужчина. Фото: VK/Мокшино Вконтакте

В Тверской области на скоростной платной трассе М11 в Конаковском районе после ДТП горел грузовик, который перевозил легковые автомобили.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель грузовика остановился, и в него врезался ехавший сзади Iveco. Это и привело к возгоранию.

По информации от Главного управления МЧС России по Тверской области, тушить горящую машину выезжали сотрудники пожарно-спасательной части №29, оперативная группа Конаковского гарнизона, специализированная пожарно-спасательная часть.

Также на место прибыли работники ГИБДД и бригада скорой помощи.

В аварии пострадал водитель Iveco.