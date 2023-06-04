Поисковики из тверского отряда «Звезда» подняли останки трех бойцов под Ржевом

Поисковики продолжают искать советских бойцов, погибших за Родину. Фото: VK/ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД "ЗВЕЗДА", город ТВЕРЬ

Поисковый отряд «Звезда» из Твери сообщил, что в Ржевском районе обнаружил и поднял останки троих советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Это итоги Вахты памяти, которую поисковики провели там с 29 апреля по 8 мая.

- В этот раз работали на тех местах, где летом 42-го года наша «29-я армия» ( 274 сд, 5 сд, 369 сд) пробивала укреплённую немецкую оборону, - сообщили мужчины из поискового отряда «Звезда». - Результат не заставил себя ждать. На краю поля, у стоявшей когда-то во время войны деревни и превратившей её немцами в укреплённый пункт, была найдена воронка с тремя бойцами РККА.

Поисковики считают, что одним из найденных бойцов был командир:

- При себе у него был найден компас системы Адрианова, чернильница, карандаши, опасная бритва, камень для заточки, стаканчик для помазка, стопка монет. У других - стандартный набор снаряжения: лопатка, ремень с пряжкой, 2 набора для чистки и разборки винтовки Мосина, подсумки, стеклянная хлорница и противогаз. К сожалению, личных опознавательных знаков и подписных вещей найти не удалось.

Напомним, что на Ржевско-Вяземском выступе в период с 5 января 1942 года по 23 марта 1943-го Красная Армия провела четыре наступательные операции. Бои были страшные и очень кровопролитные. Они объединены под названием "Ржевская битва". Потери советских войск в ней, по данным Российского военно-исторического общества, составили более 1,3 млн человек, из них безвозвратные (убитые, умершие от ран, пропавшие без вести и попавшие в плен) - 433 тысячи человек. Немецкие потери - не менее 1,1 млн человек.

Подробнее про Ржевскую битву и освобождение Ржева читайте далее по ссылке.