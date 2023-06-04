Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2023 7:29

Поисковики из тверского отряда «Звезда» подняли останки трех бойцов под Ржевом

Похоже, что один из погибших был командиром
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Поисковики продолжают искать советских бойцов, погибших за Родину. Фото: VK/ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД "ЗВЕЗДА", город ТВЕРЬ

Поисковики продолжают искать советских бойцов, погибших за Родину. Фото: VK/ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД "ЗВЕЗДА", город ТВЕРЬ

Поисковый отряд «Звезда» из Твери сообщил, что в Ржевском районе обнаружил и поднял останки троих советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Это итоги Вахты памяти, которую поисковики провели там с 29 апреля по 8 мая.

- В этот раз работали на тех местах, где летом 42-го года наша «29-я армия» ( 274 сд, 5 сд, 369 сд) пробивала укреплённую немецкую оборону, - сообщили мужчины из поискового отряда «Звезда». - Результат не заставил себя ждать. На краю поля, у стоявшей когда-то во время войны деревни и превратившей её немцами в укреплённый пункт, была найдена воронка с тремя бойцами РККА.

Поисковики считают, что одним из найденных бойцов был командир:

- При себе у него был найден компас системы Адрианова, чернильница, карандаши, опасная бритва, камень для заточки, стаканчик для помазка, стопка монет. У других - стандартный набор снаряжения: лопатка, ремень с пряжкой, 2 набора для чистки и разборки винтовки Мосина, подсумки, стеклянная хлорница и противогаз. К сожалению, личных опознавательных знаков и подписных вещей найти не удалось.

Напомним, что на Ржевско-Вяземском выступе в период с 5 января 1942 года по 23 марта 1943-го Красная Армия провела четыре наступательные операции. Бои были страшные и очень кровопролитные. Они объединены под названием "Ржевская битва". Потери советских войск в ней, по данным Российского военно-исторического общества, составили более 1,3 млн человек, из них безвозвратные (убитые, умершие от ран, пропавшие без вести и попавшие в плен) - 433 тысячи человек. Немецкие потери - не менее 1,1 млн человек.

Подробнее про Ржевскую битву и освобождение Ржева читайте далее по ссылке.

Поисковики из отряда "Звезда" на раскопе. Фото: VK/ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД "ЗВЕЗДА", город ТВЕРЬ

Поисковики из отряда "Звезда" на раскопе. Фото: VK/ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД "ЗВЕЗДА", город ТВЕРЬ