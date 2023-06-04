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НовостиПроисшествия4 июня 2023 6:10

В Тверской области на пожаре погиб мальчик

Это произошло в СНТ «Родничок»
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
О гибели ребенка сообщил Следственный комитет. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

О гибели ребенка сообщил Следственный комитет. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

4 июня в ходе тушения пожара в доме в СНТ «Родничок» под Тверью обнаружено тело малолетнего мальчика 2017 года рождения.

Об этом сообщили в Следственном управлении областного СК России. По факту гибели ребенка Калининским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На месте происшествия вместе с полицейскими работают сотрудники территориального отдела СКР. Устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии.