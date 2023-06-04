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НовостиОбщество4 июня 2023 5:57

За сутки в Тверской области произошли девять пожаров

Из них пять - это возгорания мусора
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
В регионе девять раз за сутки тушили пожары. Фото: МЧС России

В регионе девять раз за сутки тушили пожары. Фото: МЧС России

Главное управление МЧС России по Тверской области сообщает, что в регионе за прошедшие сутки было зафиксировано девять техногенных пожаров.

Пожарные выезжали на тушение пожаров в домах на улице Машиностроителей в Нелидово, в деревне Титково Кимрского района, в дачном кооперативе «Лазутино» в Торжке, в деревне Хотиново Торжокского района.

Также еще раз гасили возгорания мусора.

Кроме того, утром стало известно о пожаре в садовом товариществе "Родничок под Тверью. К несчастью, там погиб ребенок.