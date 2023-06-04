За сутки в Тверской области произошли девять пожаров

В регионе девять раз за сутки тушили пожары. Фото: МЧС России

Главное управление МЧС России по Тверской области сообщает, что в регионе за прошедшие сутки было зафиксировано девять техногенных пожаров.

Пожарные выезжали на тушение пожаров в домах на улице Машиностроителей в Нелидово, в деревне Титково Кимрского района, в дачном кооперативе «Лазутино» в Торжке, в деревне Хотиново Торжокского района.

Также еще раз гасили возгорания мусора.

Кроме того, утром стало известно о пожаре в садовом товариществе "Родничок под Тверью. К несчастью, там погиб ребенок.