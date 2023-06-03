Мужчина утонул в Волге у деревни Поддубье под Тверью

На место были вызваны спасатели МЧС. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Днём 3 июня из Волги близ деревни Поддубье Калининского района Тверской области было извлечено тело мужчины. Утонувшего вытащили на берег очевидцы. На место были вызваны спасатели МЧС. Тело передали полицейским.

Как сообщили в региональном главке МЧС, личность утонувшего устанавливается, его возраст пока неизвестен.

Спасатели обращаются к гражданам с настоятельной просьбой соблюдать правила безопасности при отдыхе на водоёмах:

- не заходить в воду в необорудованных для купания местах;

- не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра;

- не отплывать далеко от берега;

- не заходить в воду в тёмное время суток;

- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону экстренных служб 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.