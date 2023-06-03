4-летний мальчик и 3-летняя девочка пострадали в ДТП в Тверской области

В перевернувшейся машине находились двое детей. Фото: УГИБДД по Тверской области, Госавтоинспекция города Кимры

3 июня в 7 часов утра на 79-м километре автодороги Рождествено – 1-е Мая – Ильинское Кимрского района Тверской области произошло ДТП. Автомобиль "Datsun On-Do" вылетел с дороги в кювет.

26-летняя водитель авто неправильно выбрала скорость движения, не учла дорожные и метеорологические условия, потеряла контроль над управлением, что и послужило причиной аварии, сообщает Госавтоинспекция города Кимры.

В аварии травмы получили маленькие пассажиры автомобиля: 4-летний мальчик и 3-летняя девочка.

"Водителю, который везёт ребёнка в своем автомобиле, следует быть вдвойне внимательным и осторожным, строго соблюдать ПДД, скоростной режим, избегать опасных и необдуманных манёвров. И конечно, ребёнок всегда должен находиться в специальном удерживающем устройстве и быть пристёгнут ремнём безопасности!", - напоминают в ГИБДД.