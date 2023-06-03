Юная жительница Тверской области взяла серебро Московского кубка по танцам на колясках

Девочка выиграла сразу две медали. Фото: Селигерье, vk.com/public215667171

Со 2 по 4 июня в Москве проходит открытый кубок по танцам на колясках. В соревнованиях принимают участие более 60 спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в возрасте от семи лет из Москвы, регионов России и Республики Беларусь.

Участница из Осташкова Тверской области Ксюша Куликова исполнила на соревнованиях два номера, в том числе, танец «Якутяночка». И завоевала сразу две серебряные медали кубка. Девочка выступала в двух номинациях: в общей и произвольной программах среди детей. За оба выступления ей присудили почётное второе место.

Танцы на колясках - паралимпийский вид спорта. Он появился в Великобритании в конце 1960-х годов как одно из средств реабилитации инвалидов. В течение нескольких лет эта практика распространились по всей Европе. А с 1998 году танцы на колясках стали настоящим видом спорта, они курируются Международным паралимпийским комитетом, однако не входят в программу Паралимпийских игр.

Поздравляем Ксению с заслуженной победой!