Опубликовано видео, как в Твери внедорожник "припарковался" в стену дома

Машина рванула, когда водитель хотел покинуть салон авто. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Алексей Бобров

В Твери машина, внедорожник, "припарковалась" в стену дома. Видео произошедшего попало в сеть. Авария произошла на территории ЖК "Новый город" в Заволжском районе.

Как видно на одном из двух видео, опубликованных в сообществе "Подслушано у водителей. Тверь", водитель паркуется задним ходом, после чего начинает выходить из автомобиля. В это время машина срывается с места и, волоча мужчину за собой, "запрыгивает" на газон и въезжает задом в стену дома. К счастью, обошлось без серьёзных травм, водитель снова появляется в кадре, видно, что увечий он не получил.

Вероятно, машину он оставил на задней передаче, и она поехала, когда мужчина, выходя из авто, случайно нажал ногой на газ. Такую версию высказывают подписчики сообщества.