В Твери отметили 80-летие 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии

80-летие 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии. Фото: Андрей ЗУБОВ

3 июня на аэродроме Мигалово в Тверском соединении военно-транспортной авиации прошли торжества в честь 80-летия со дня образования 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской (до 2008 года - Мгинской) дивизии.

80-летие 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии. Фото: Андрей ЗУБОВ

Мероприятия открыл праздничный митинг, после которого состоялось награждение военнослужащих. Почётные имена «Город-герой Тула» и «Андрей Зеленко» получили два военно-транспортных самолёта Ил-76 МД, базирующиеся на аэродроме Мигалово (подробнее об этом читайте на нашем сайте).

«Мы гордимся тем, что на территории Верхневолжья дислоцируется ваша прославленная воинская часть, сформированная и получившая боевую закалку в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие дивизии не раз доказывали способность успешно решать самые сложные задачи, обеспечивая оперативную транспортировку техники и грузов, в том числе в труднодоступные места Арктики и Африки, эвакуацию людей из зон вооружённых конфликтов, природных и техногенных катаклизмов, выполняя авиационное сопровождение уникальных космических программ», – отметил на празднике губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В программу мероприятия вошли торжественный марш, а также выступления пилотажной группы «Реакторы» на самолётах Л-29 «Дельфин», представителей Федерации вертолётного спорта России на Robinson и Ми-2, пилотажной группы «Первый полёт» на самолётах Як-52. Была продемонстрирована последняя модификация ИЛ-76.