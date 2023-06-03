В Твери двум самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"

Фото ИЛ-76МД, сделанное пять лет назад на праздновании 75-летия 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии. Фото: Администрация Твери.

3 июня в Твери двум военно-транспортным самолётам Ил-76МД были присвоены имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко".

Свои почётные наименования самолёты получили на торжествах в честь 80-летия 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской (до 2009 года - Мгинской) дивизии, которая базируется на аэродроме Мигалово, сообщает ТАСС.

Герой Российской Федерации полковник Андрей Жаннович Зеленко, в честь которого назван один из Ильюшиных, служил в Твери, а с сентября 2005 года по апрель 2007 года был заместителем командира 12-й Минской дивизии. Звание Героя РФ он получил в 2000-м году.

Поводом к присвоению звания послужил героический поступок Андрея Зеленко: 21 июня 2000 года у пилотируемого им Ил-76 отказала система управления. На борту самолёта находились более двухсот дагестанских призывников и экипаж. Андрей Зеленко сумел посадить практически неуправляемую машину с горящими двигателями на неприспособленную для такой посадки полосу. Все находившиеся на борту остались живы. Самолёт Зеленко покинул последним, после чего в считанные секунды лайнер взорвался.

Имя "Город-герой Тула" тоже присвоено Ил-76МД не случайно. В Тульской области на протяжении 29 лет базировалось управление соединения Минской дивизии.