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НовостиОбщество3 июня 2023 10:13

101 год исполнился жительнице Твери, участнице Великой Отечественной войны Елене Дмитриевой

С Днём рождения Елену Васильевну поздравил губернатор
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Елена Васильевна Дмитриевна награждена орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.

Елена Васильевна Дмитриевна награждена орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.

Фото: ПТО

3 июня 101 год исполнился жительнице Твери, участнице Великой Отечественной войны Елене Васильевне Дмитриевой.

Елена Васильевна родилась в деревне Новая Старицкого района. Когда началась война, Елене только исполнилось 23 года. В годы Великой Отечественной девушка была ефрейтором на передовой. В послевоенные годы жила в Ленинграде, работала мастером на угольном складе при железной дороге. В Калинин переехала в 1979 году.

Елена Васильевна Дмитриевна награждена орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.

С Днём рождения героическую землячку поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Ваша судьба стала символом честного служения малой родине и Отечеству. Благодарим Вас за пример мужества, оптимизма, духовной силы, которые всегда помогают нашему народу добиваться больших побед», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.