101 год исполнился жительнице Твери, участнице Великой Отечественной войны Елене Дмитриевой

Елена Васильевна Дмитриевна награждена орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами. Фото: ПТО

3 июня 101 год исполнился жительнице Твери, участнице Великой Отечественной войны Елене Васильевне Дмитриевой.

Елена Васильевна родилась в деревне Новая Старицкого района. Когда началась война, Елене только исполнилось 23 года. В годы Великой Отечественной девушка была ефрейтором на передовой. В послевоенные годы жила в Ленинграде, работала мастером на угольном складе при железной дороге. В Калинин переехала в 1979 году.

Елена Васильевна Дмитриевна награждена орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.

С Днём рождения героическую землячку поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Ваша судьба стала символом честного служения малой родине и Отечеству. Благодарим Вас за пример мужества, оптимизма, духовной силы, которые всегда помогают нашему народу добиваться больших побед», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.