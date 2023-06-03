Прокуратура предотвратила незаконный захват части акватории Московского моря в Тверской области

Акватория и береговая полоса водохранилища находились в незаконном пользовании. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Тверская межрайонная природоохранная прокуратура предотвратила незаконный захват части акватории и береговой полосы Иваньковского водохранилища (известного как Московское море) в Тверской области.

Проверка, организованная природоохранными прокурорами, показала, что в собственности администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района находится незаконно сформированный земельный участок, расположенный в районе деревень Едимоново и Едимоновские Горки. В состав этой территории были включены акватория и береговая полоса водохранилища.

Природоохранный прокурор потребовал у местной администрации нарушение устранить. Как сообщает Волжская природоохранная прокуратура, на настоящий момент проведены работы по межеванию данного участка, и из его границ исключены земли общего пользования и водного фонда.

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