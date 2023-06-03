Мажоретки-барабанщицы из Тверской области выступят в филиале Музея Победы на Поклонной горе

Концерт от тверского коллектива откроет праздничную программу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мажорет-группа студии барабанщиц из Тверской области выступит в филиале Музея Победы на Поклонной горе - музее «Главные Оружейные Реликвии Армии».

Выступление состоится уже сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба Музея Победы. Концерт от тверского коллектива откроет праздничную программу «Лето на Горе» на главной сцене мероприятия.

Мажорет-группа студии барабанщиц Дома народного творчества из города Бежецка исполнит концертную шоу-программу «Вместе мы – Россия». Зрители также услышат известные детские песни в исполнении московского вокального коллектива «Звёздный час». А ещё гостям предложат посмотреть художественный фильм «Чучело». Напомним, знаменитая лента режиссёра Ролана Быкова снималась в Твери.

Музей сегодня будет работать с 10.00 до 22.00. Дети до 14 лет смогут посетить его бесплатно. 12+