Центр Твери и набережная Афанасия Никитина будут перекрыты 3 и 4 июня, изменятся маршруты автобусов

Планируйте поездки заранее. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В воскресенье 4 июня Тверь присоединится к масштабному полумарафону с синхронным стартом "ЗаБег.РФ", в связи с чем будут перекрыты несколько улиц в Центральном и Заволжском районах. Улицы будут перекрыты с 20:00 часов 3 июня до 16:00 часов 4 июня.

Как сообщают организаторы полумарафона, график перекрытий следующий:

Театральная площадь - с 20:00 часов 2 июня до 18:00 часов 4 июня;

улица Советская (от Тверского проспекта до Волжского проезда) - с 20:00 часов 3 июня до 15:00 часов 4 июня

Волжский проезд, Старый мост, участок набережной Афанасия Никитина (от Комсомольского проспекта до Артиллерийского переулка) - с 06:00 до 15:00 часов 4 июня.

Изменятся маршруты общественного транспорта. Причём в Транспорте Верхневолжья опубликовали несколько иной график перекрытий. Согласно информации оператора общественного транспорта, все вышеуказанные участки будут перекрыты с 20:00 часов 3 июня до 16:00 часов 4 июня.

Схема движения городских автобусов № 9, №20, №21, №43, №154, №211 в этот период будет изменена. Они будут ходить по временной схеме (смотрите рисунки ниже). Автобусы, следовавшие через Старый мост, будут ездить через Новый мост. Перекрытый участок набережной Афанасия Никитина транспорт будет объезжать по улице Горького.

Изменения в схеме движения автобусов с 20 часов 3 июня до 16 часов 4 июня. Графика: Транспорт Верхневолжья.