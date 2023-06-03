В саду имени Баумана в Москве проходит уличная фотовыставка о Тверской области

Выставка будет работать в столице до 30 июня. Фото: ПТО

В саду имени Баумана в Москве (садово-парковый комплекс, расположенный между Старой Басманной и Новой Басманной улицами) проходит уличная фотовыставка о туристической привлекательности Тверской области «В отпуск – каждые выходные».

На больших стендах представлены фотографии красивых мест тверской земли и рассказы о том, как и где в Верхневолжье можно отдохнуть. Это природные и рекреационные территории, например, озеро Селигер или Московское море, усадьбы, кемпинги, различные достопримечательности.

Каждой представленной территории присвоен отдельный QR-код. Он ведёт на страницу объекта на тверском туристическом портале, где можно спланировать свою поездку.

Выставка будет работать в столице до 30 июня. Подобные выставки в ближайший месяц откроются в парках «Северное Тушино», «Дубки», «Сокольники», Лианозовском парке и в центре Москвы на Тверском бульваре.