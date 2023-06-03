У Спасо-Преображенского собора в Твери установят скульптуру Михаила Тверского и святителя Симеона

Скульптурная композиция будет выглядеть так. Фото: Тверская епархия

2 июня губернатор Тверской области Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий провели рабочую встречу, главным вопросом которой стало продолжение восстановления Спасо-Преображенского собора.

Сейчас внутри собора шпаклюют и красят стены, далее запланирован монтаж декора из Владимирского камня, обустройство внутренних пространств.

На встрече также обсудили благоустройство Соборной площади (бывшая площадь Революции). Ее центральным объектом станет свето-музыкальный фонтан, монтаж оборудования для которого завершается.

Возле храма также установят бронзовую скульптуру, которая будет изображать беседующих святителя Симеона - епископа Тверского и молодого князя Михаила Тверского. Эскиз скульптуры разработал заслуженный художник РФ Юрий Хмелевской – автор памятников первому Патриарху Руси Иову и великой княгине Елизавете Фёдоровне, которые можно увидеть на подворьях Свято-Успенского монастыря в Старице и Богородицкого Житенного монастыря в Осташкове.