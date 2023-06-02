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НовостиОбщество2 июня 2023 14:29

В Тверской области после обращения к губернатору благоустроят воинское захоронение в Фировском округе

Глава региона заверил, что это произойдет в этом году
Алексей АНДРЕЕВ
На приеме у главы региона.

На приеме у главы региона.

Фото: ПТО

2 июня к губернатор Игорь Руденя в ходе личного приёма граждан в областном правительстве обнадежил жительницу Фировского округа, председателя местной ветеранской организации Нину Цветкова. Она спросила главу региона о благоустройстве воинского захоронения в деревне Горшково.

Игорь Руденя ответил: средства на проведение работ выделены из областного бюджета. В настоящее время ведётся заключение контракта. Благоустройство воинского захоронение будет выполнено в этом году.

В воинском захоронении в деревне Горшково покоятся останки 127 советских воинов. Среди них - бойцы 107-й мотострелковой дивизии 30-й Армии и 29-й стрелковой бригады 1-ой Ударной Армии.

В Верхневолжье ведётся системная работа по обустройству и восстановлению воинских захоронений. В этом году, включая Фировский округ, 13 муниципалитетов получили поддержку на благоустройство 25 воинских захоронений.