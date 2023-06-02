В Твери планируется построить новый микрорайон в Московском районе

Вопрос строительства нового микрорайона рассмотрен в правительстве региона. Фото: ПТО

В Московском районе Твери запланировано строительство нового микрорайона в рамках реализации механизма комплексного развития территории. Вопрос рассмотрен 2 июня в правительстве региона на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое провел губернатор Игорь Руденя.

- Механизм предполагает уход от создания точеных объектов и развитие социальной и транспортной инфраструктуры территории в целом, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что для реализации проекта планируется выделить участок площадью 56,5 га между Бобачёвской рощей и ТЦ «Метро».

Предусмотрено строительство жилого комплекса площадью 452 тыс. кв. м., торгового центра, детского сада, школы и детских дошкольных учреждений, фитнес-центра, стоянки автомобилей и многоуровневых паркингов, создание парка и водоёма, благоустройство парковой зоны Бобачёвской рощи.

Кроме того, на заседании принято решение о переводе участка 13,9 га под Тверью около деревни Юрьевское Каблуковского сельского поселения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для расширения проекта «Авиадеревня «Волжанка». Там в 2023-2024 годах планируется построить жилые дома, детскую площадку, пляж, обустроить спортивную зону.