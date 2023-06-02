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НовостиОбщество2 июня 2023 13:27

Средняя нагрузка на одного врача в Тверской области составляет около 209 человек

Медицинскую статистику огласил Тверьстат
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В регионе в 2022 году работали 5,8 тыс. врачей.

В регионе в 2022 году работали 5,8 тыс. врачей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверьстат обнародовал статистику здравоохранения Тверской области за 2022 год.

По данным ведомства, в прошлом году медицинскую помощь населению области оказывали 72 больницы, 561 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), а также 165 амбулаторно-поликлинических организаций.

В регионе работали 5,8 тыс. врачей и 11,2 тыс. человек среднего медицинского персонала. Таким образом нагрузка на каждого врача составила в среднем почти 209 человек.

Больше всего в Тверской области врачей терапевтов. Вот как распределился состав:

- 24% – терапевты;

- 12% – стоматологи;

- 10% – хирурги;

- 9% – педиатры;

- 6% – акушеры-гинекологи.

Расходы на здравоохранение за 2022 год увеличились на 16,7% и составили 13004,7 млн рублей (это 11% от консолидированного бюджета области).