Средняя нагрузка на одного врача в Тверской области составляет около 209 человек

В регионе в 2022 году работали 5,8 тыс. врачей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Тверьстат обнародовал статистику здравоохранения Тверской области за 2022 год.
По данным ведомства, в прошлом году медицинскую помощь населению области оказывали 72 больницы, 561 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), а также 165 амбулаторно-поликлинических организаций.
В регионе работали 5,8 тыс. врачей и 11,2 тыс. человек среднего медицинского персонала. Таким образом нагрузка на каждого врача составила в среднем почти 209 человек.
Больше всего в Тверской области врачей терапевтов. Вот как распределился состав:
- 24% – терапевты;
- 12% – стоматологи;
- 10% – хирурги;
- 9% – педиатры;
- 6% – акушеры-гинекологи.
Расходы на здравоохранение за 2022 год увеличились на 16,7% и составили 13004,7 млн рублей (это 11% от консолидированного бюджета области).