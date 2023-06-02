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НовостиОбщество2 июня 2023 13:10

Школьники из Твери победили во Всероссийском конкурсе научных проектов «Большие вызовы»

Новый отбор стартует в ноябре 2023 года
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Победители и призеры в дальнейшем смогут претендовать на получение президентских грантов

Победители и призеры в дальнейшем смогут претендовать на получение президентских грантов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Школьники из Твери попали в списки победителей и призеров Заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Итоги были подведены в мае.

В числе призеров и победителей: одиннадцатиклассник Илья Дорохов из Тверской гимназии №6, восьмиклассник Егор Петров из гимназии №10, восьмиклассница из школы №52 Диана Серова, восьмиклассник школы №46 Кирилл Хохлов.

Согласно положению конкурса, Егор, Диана и Кирилл зачислены на образовательную смену «Большие вызовы», которая будет проходить с 1 по 24 июля в Образовательном центре «Сириус» в Сочи. Выпускник Илья Дорохов сможет воспользоваться при поступлении в ВУЗ дополнительными баллами к ЕГЭ.

Все победители и призеры в дальнейшем смогут претендовать на получение президентских грантов.

Очередной старт конкурса «Большие вызовы» пройдет в ноябре 2023 года.