Школьники из Твери победили во Всероссийском конкурсе научных проектов «Большие вызовы»

Победители и призеры в дальнейшем смогут претендовать на получение президентских грантов
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Школьники из Твери попали в списки победителей и призеров Заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Итоги были подведены в мае.
В числе призеров и победителей: одиннадцатиклассник Илья Дорохов из Тверской гимназии №6, восьмиклассник Егор Петров из гимназии №10, восьмиклассница из школы №52 Диана Серова, восьмиклассник школы №46 Кирилл Хохлов.
Согласно положению конкурса, Егор, Диана и Кирилл зачислены на образовательную смену «Большие вызовы», которая будет проходить с 1 по 24 июля в Образовательном центре «Сириус» в Сочи. Выпускник Илья Дорохов сможет воспользоваться при поступлении в ВУЗ дополнительными баллами к ЕГЭ.
Все победители и призеры в дальнейшем смогут претендовать на получение президентских грантов.
Очередной старт конкурса «Большие вызовы» пройдет в ноябре 2023 года.