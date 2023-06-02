3 и 4 июня в Твери закроют для проезда транспорта набережную Степана Разина

Набережную перекроют для проезда транспорта Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В предстоящие выходные 3 и 4 июня, в соответствии с постановлением администрации, набережная Степана Разина в Твери вновь станет пешеходной.

На территории организуют общественную зону для пешеходов и велосипедистов. Прокатиться можно будет на самокате или роликах. Движение средств индивидуальной мобильности (электросамокатов) запрещено.

Напомним, что движение будут перекрывать по выходным в течение всего лета до 27 августа в связи с проведением еженедельного фестиваля "Лето в городе".

Движение и парковку будут ограничивать с ночи субботы до полуночи понедельника. Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.