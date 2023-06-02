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НовостиОбщество2 июня 2023 12:24

Судебные приставы Тверской области вернулись из служебной командировки на Донбасс

В ведомстве их встречали коллеги по работе, близкие и родные
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Судебные приставы принимали участие в организации работы органов принудительного исполнения новых субъектов страны

Судебные приставы принимали участие в организации работы органов принудительного исполнения новых субъектов страны

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области встречали сотрудников, прибывших из служебной командировки.

- Девять судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов несли службу на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, принимали участие в организации работы органов принудительного исполнения новых субъектов Российской Федерации, - сообщили в УФССП России по Тверской области.

Сотрудников ведомства приветствовали главный судебный пристав Тверской области подполковник внутренней службы Надежда Семёнова, коллеги по работе, ветеран Великой Отечественной войны Спартак Сычев, близкие и родные.