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НовостиОбщество2 июня 2023 12:06

В Тверской области проходит антинаркотический месячник

В регионе организованы мероприятия, направленные на формирование у детей негативного отношения к опасным привычкам
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Ребята против наркотиков.

Ребята против наркотиков.

Фото: ПТО

В Тверской области проходит антинаркотический месячник. В его рамках в регионе организован целый ряд мероприятий, цель которых - сформировать у детей и подростков негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и наркотиков.

В областном Дворце «Пролетарка» прошел тренинг «Отказ – отличный выбор». Его участниками стали более 80 студентов технологического и политехнического колледжей Твери. Материалы к тренингу разработала и успешно внедрила в практику служба психолого-педагогического сопровождения Тверского госуниверситета.

Желающие могут присоединиться к акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». Её участники предлагают выложить тематические видеоматериалы на Rutube и поучаствовать в конкурсе в различных номинациях.

Различные мероприятия под девизом «ЗдОрово жить здорОво!», в том числе интерактивные, организуют в детских оздоровительных лагерях: тренинги, беседы, квесты и многое другое, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.