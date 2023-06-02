Ребята против наркотиков. Фото: ПТО

В Тверской области проходит антинаркотический месячник. В его рамках в регионе организован целый ряд мероприятий, цель которых - сформировать у детей и подростков негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и наркотиков.

В областном Дворце «Пролетарка» прошел тренинг «Отказ – отличный выбор». Его участниками стали более 80 студентов технологического и политехнического колледжей Твери. Материалы к тренингу разработала и успешно внедрила в практику служба психолого-педагогического сопровождения Тверского госуниверситета.

Желающие могут присоединиться к акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». Её участники предлагают выложить тематические видеоматериалы на Rutube и поучаствовать в конкурсе в различных номинациях.

Различные мероприятия под девизом «ЗдОрово жить здорОво!», в том числе интерактивные, организуют в детских оздоровительных лагерях: тренинги, беседы, квесты и многое другое, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.