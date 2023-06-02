В Тверской области полицейские обнаружили склад с нелегальным алкоголем и сигаретами

Стоимость продукции превысила миллион рублей Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Западнодвинского отдела полиции пресечена задержан 64-летний местный житель. По данным оперативников, мужчина незаконно продавал контрафактный алкоголь и сигареты.

На территории домовладения подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли коробки с продукцией. Стоимость превысила миллион рублей.

По части 6 статьи 171.1 УК РФ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.