По поручению губернатора Тверской области в Бежецке установят модульную врачебную амбулаторию

На личном приеме у губернатора. Фото: ПТО

2 июня губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан. За содействием в решение вопроса по открытию врачебной амбулатории в районе Сельмаш Бежецка к главе региона обратилась местная жительница Марина Жукова.

Этот район отделен от Бежецка железной дорогой, в нем расположено более 120 домов, живет около 2600 человек.

Как рассказала Марина Жукова, ранее у них в районе был офис врача общей практики в приспособленном помещении. Однако врач уехал по семейным обстоятельствам, и теперь жители Сельмаша вынуждены ездить в центральную районную больницу, которая находится от них довольно далеко.

Игорь Руденя ответил, что амбулаторию у них в районе откроют уже в 2023 году:

- Это будет модульное здание, предусмотрено благоустройство территории. Также сейчас строим новую Бежецкую ЦРБ. Это будут одна из самых лучших больниц в Тверской области, современная и высокотехнологичная.

Глава региона также сообщил, что для амбулатории уже ищут врача.

Установка новых ФАПов и врачебных амбулаторий в Тверской области ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения и нацпроекту «Здравоохранение».

Всего в 2023 году планируется установить 27 ФАПов и шесть врачебных амбулаторий.

ФАПы обустроят в деревнях и селах Калининского, Бежецкого, Кувшиновского, Вышневолоцкого, Западнодвинского, Зубцовского, Кимрского, Лихославльского, Молоковского, Нелидовского, Оленинского, Осташковского, Пеновского, Ржевского, Старицкого, Торопецкого и Фировского округов.

Врачебные амбулатории помимо Бежецка появятся в Калининском и Бологовском районах, Спировском и Лихославльском округах.