Бывший директор Нелидовского завода осужден за хищение 13 миллионов рублей

Организации причинен ущерб на сумму 13 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Ржевский городской суд Тверской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Нелидовский завод станочные нормали». Он признан виновным в хищении 13 миллионов рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в период с марта 2016 года по июнь 2017 года обвиняемый, являясь директором предприятия, переводил деньги предприятия по фиктивным договорам о поставке металла и металлоизделий на банковские счета других организаций.

- Реальная поставка закупаемой продукции не осуществлялась, денежные средства в последующем выведены в неконтролируемый наличный оборот. Организации причинен ущерб на сумму более 13 млн рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

Имущество подсудимого арестовано в счет возмещения ущерба. Суд признал бывшего руководителя виновным и на три года и пять месяцев отправил осужденного в колонию общего режима.