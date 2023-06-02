В Твери в День защиты детей провели Фестиваль Первых

В Твери на территории парка "Россия - Моя История" прошел Фестиваль Первых. Фото: ПТО

1 июня в Твери в честь Дня защиты детей состоялся Фестиваль Первых. Его провели тверской мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» и областное отделение объединения детей и молодежи «Движение Первых» Дню защиты детей.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, участниками фестиваля стали более 1000 детей и подростков.

Активисты поучаствовали в спортивных мероприятиях, попробовали себя в разных профессиях в рамках проекта «Билет в будущее», поучаствовали в мастер-классах, играх, конкурсах и квестах.

Также в лектории парка транслировались видео-спектакли от Тверского театра юного зрителя.

Напомним, что создание «Движения Первых», которое объединяет все официальные детские и юношеские организации страны, поддержал Президент России.

Координационный совет подразделения в Тверской области возглавляет губернатор Игорь Руденя.

- Результатом деятельности движения должно стать формирование у подрастающего поколения гордости за историю страны, нашу культуру, традиционные ценности, - отметил Игорь Руденя на заседании совета в апреле 2023 года.

На сегодняшний день в Тверской области открыто 167 первичных отделений движения, а на его сайте зарегистрировано около 6 000 пользователей от Верхневолжья.