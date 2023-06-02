Житель Тверской области задержан за финансирование террористов Фото: УФСБ России по Тверской области

Сотрудниками Управления ФСБ России по Тверской области установлен мужчина, причастный к оказанию финансовой помощи запрещенной в России международной террористической организации.

При силовой поддержке спецподразделения Росгвардии в одном из районов Тверской области местный житель - уроженец одной из центрально-азиатских республик - был задержан за попытки перевода денег на нужды террористической организации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.