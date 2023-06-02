В Тверской области наступит «Ночь географии»

В Твери пройдет ряд мероприятий акции "Ночь географии", в том числе на Волге. Фото: Александр ЖМУЛИН

Наш регион присоединится к международной просветительской акции «Ночь географии». Ее проводит со 2 по 4 июня Русское географическое общество.

Цель акции – рассказать о ценности природного наследия и этнокультурного разнообразия страны, познакомить с результатами современных исследований и последними достижениями в области географии.

3 июня в 10:00 в Тверском военном суворовском училище начинает работу фотовыставка, посвященная знаковым локациям Тверской области. Представленные фотографии отражают красоту ландшафтов Верхневолжья, уникальность рукотворных и природных памятников, неповторимость географического положения тверского края. Кроме фотоматериалов путешественников представлены работы суворовцев, запечатлевшие удивительные уголки родной земли.

В 14:00 в Заволжском парке Твери (в районе пляжа на набережной) пройдет экскурсия со сбором материалов для исследования по содержанию микропластика в песках поймы Волги. Мероприятие организует Молодежный клуб регионального отделения Русского географического общества.

4 июня в 11:00 в суворовском училище запланирована интеллектуальная географическая игра «Веселое путешествие». Ее участники смогут проверить свои знания о странах, столицах и символах стран мира.

Впервые акция «Ночь географии» состоялась в августе 2020 года. Она была приурочена к 175-летию Русского географического общества и Дню географа.