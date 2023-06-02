Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2023 9:37

В Тверской области наступит «Ночь географии»

Это просветительская акция
Алексей АНДРЕЕВ
В Твери пройдет ряд мероприятий акции "Ночь географии", в том числе на Волге.

В Твери пройдет ряд мероприятий акции "Ночь географии", в том числе на Волге.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Наш регион присоединится к международной просветительской акции «Ночь географии». Ее проводит со 2 по 4 июня Русское географическое общество.

Цель акции – рассказать о ценности природного наследия и этнокультурного разнообразия страны, познакомить с результатами современных исследований и последними достижениями в области географии.

3 июня в 10:00 в Тверском военном суворовском училище начинает работу фотовыставка, посвященная знаковым локациям Тверской области. Представленные фотографии отражают красоту ландшафтов Верхневолжья, уникальность рукотворных и природных памятников, неповторимость географического положения тверского края. Кроме фотоматериалов путешественников представлены работы суворовцев, запечатлевшие удивительные уголки родной земли.

В 14:00 в Заволжском парке Твери (в районе пляжа на набережной) пройдет экскурсия со сбором материалов для исследования по содержанию микропластика в песках поймы Волги. Мероприятие организует Молодежный клуб регионального отделения Русского географического общества.

4 июня в 11:00 в суворовском училище запланирована интеллектуальная географическая игра «Веселое путешествие». Ее участники смогут проверить свои знания о странах, столицах и символах стран мира.

Впервые акция «Ночь географии» состоялась в августе 2020 года. Она была приурочена к 175-летию Русского географического общества и Дню географа.