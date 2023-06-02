Жителей Тверской области ждет холодная июньская ночь

Жителей Тверской области ждут холодные выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночь на 3 июня станет одной из самых холодной на первой неделе июня в Тверской области. По прогнозам синоптиков Тверского гидрометцентра, столбики термометров в северных и северо-восточных районах опустятся до 0 градусов.

Подует холодный северо-западный ветер. Днем порывы могут достигать 7-12 м/с. Ожидается дождь. Температура воздуха днем в субботу +10 ... +15 градусов. Ночью 0... +5.

В воскресенье, 4 июня, направление ветра поменятся, станет теплее. Днем - до +17, солнечно. Ночью +2... +7.

После выходных ощутимого потепления синоптики не обещают.