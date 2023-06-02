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НовостиОбщество2 июня 2023 8:53

Жителей Тверской области ждет холодная июньская ночь

Столбики термометров опустятся до 0 градусов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителей Тверской области ждут холодные выходные

Жителей Тверской области ждут холодные выходные

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночь на 3 июня станет одной из самых холодной на первой неделе июня в Тверской области. По прогнозам синоптиков Тверского гидрометцентра, столбики термометров в северных и северо-восточных районах опустятся до 0 градусов.

Подует холодный северо-западный ветер. Днем порывы могут достигать 7-12 м/с. Ожидается дождь. Температура воздуха днем в субботу +10 ... +15 градусов. Ночью 0... +5.

В воскресенье, 4 июня, направление ветра поменятся, станет теплее. Днем - до +17, солнечно. Ночью +2... +7.

После выходных ощутимого потепления синоптики не обещают.