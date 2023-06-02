Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июня 2023 8:29

В Тверской области дачный вор украл камеру наблюдения и видеорегистратор

Подозреваемого разыскали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого разыскала полиция

Подозреваемого разыскала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции в Конаково обратился 54-летний житель Москвы. Мужчина пояснил, что из его дачного дома в деревне Вахонино украдено имущество стоимостью 37 000 рублей.

Неизвестный отжал окно и проник в дом, заметил работающую видеокамеру и похитил её, а также монитор и видеорегистратор.

Злоумышленника разыскала полиция. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. Похищенная техника изъята.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.