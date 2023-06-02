В Твери для школьников провели спортивный праздник «ГТО стартует в лето!»

Участники прошли пробное тестирование Фото: администрация Твери

В Твери на стадионе МБУ ДО «СШОР «Тверь» прошел спортивно-оздоровительный праздник «ГТО стартует в лето!», в котором приняли участие школьники Заволжского района.

Центр тестирования ГТО организовал организовал мобильную площадку для участников, где они прошли пробное тестирование и попробовали силы в выполнении упражнений: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; подъем туловища из положения лежа на спине; прыжок в длину толчком двумя ногами; челночный бег 3х10 м.

Школьники познакомились с нормативами комплекса ГТО, условиями участия в выполнении испытаний и тестов. Для команд были организованы «Веселые старты».

Победители получили сувениры с символикой ГТО.