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НовостиПроисшествия1 июня 2023 20:20

В квартире на набережной реки Лазури житель Твери хранил минометные мины и реактивные патроны

Трофеи обезвредили
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В квартире мужчина хранил минометные мины и реактивные патроны Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В квартире мужчина хранил минометные мины и реактивные патроны Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

1 июня группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Твери, в квартире дома на набережная реки Лазури были обнаружены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны: четыре минометные мины 81 мм, три взрывателя АС, семь реактивных патронов 37 мм.

Как сообщают очевидцы, в квартире проживал мужчина, он умер. Квартиру вскрыли и нашли снаряды. Жильцов эвакуировали, а дом оцепили. Перекрыли ближайшие улицы. На месте работали спецслужбы.

В тот же день в районе Малое Гришкино Калиниского района был обнаружен артиллерийский снаряд 105 мм.

- Все находки силами группы специальных (взрывных) работ ликвидированы на полигоне, -сообщили в МЧС.