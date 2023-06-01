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НовостиОбщество1 июня 2023 20:02

С улицы Хрустальной в Твери хотят эвакуировать брошенную "Ауди"

Владельцу выдано предписание
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Брошенную машину эвакуируют с улицы в Твери Фото: администрация Твери

Брошенную машину эвакуируют с улицы в Твери Фото: администрация Твери

Администрацией Заволжского района Твери в ходе мониторинга установлено, что автомобиль марки "Ауди А8", припаркованный на улице Хрустальной у дома №64, подлежит эвакуации.

Машина брошена, регистрационный знак отсутствует.

Владельцу выдано предписание об эвакуации автомобиля, если его эксплуатация прекращена. В случае невыполнения требования, транспортное средство будет убрано с территории принудительно. Собственнику придется возместить расходы.