С улицы Хрустальной в Твери хотят эвакуировать брошенную "Ауди"

Брошенную машину эвакуируют с улицы в Твери Фото: администрация Твери
Администрацией Заволжского района Твери в ходе мониторинга установлено, что автомобиль марки "Ауди А8", припаркованный на улице Хрустальной у дома №64, подлежит эвакуации.
Машина брошена, регистрационный знак отсутствует.
Владельцу выдано предписание об эвакуации автомобиля, если его эксплуатация прекращена. В случае невыполнения требования, транспортное средство будет убрано с территории принудительно. Собственнику придется возместить расходы.