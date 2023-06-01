В Твери госавтоинспекторы растонировали 19 автомобилей

Госавтоинспекторы растонировали 19 автомобилей Фото: УГИБДД России по Тверской области

С 1 июня в Твери проходит рейд "Тонировка". Мероприятие направленно на выявление нарушений, связанных с управлением транспортным средством с тонированными стеклами.

За пару часов мероприятия был составлен 21 административный материал, 19 водителей растонировали автомобили на месте и были оштрафованы на 500 рублей, еще двое должны устранит нарушения в течение 10 дней и заплатить штраф 500 рублей.

Один водитель доставлен в отдел полиции. Ему грозит 15 суток ареста.