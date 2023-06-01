В День защиты детей Тверьстат огласил детсадовскую статистику Тверской области

В 2022 году в регионе функционировали 564 дошкольные организации. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

1 июня, в День защиты детей, Тверьстат представил цифры "детсадовской статистики" Тверской области.

По данным ведомства, в 2022 году в регионе функционировали 564 дошкольные организации. В них ходили 56,2 тысячи дошколят разного возраста:

- 8,6 тыс. малышей посещали ясельные группы для детей до 3-х лет;

- 20,6 тыс. детей воспитывались в группах от 3-х до 5-ти лет;

- 23,6 тыс. ребят ходили в группы от 5 лет и старше.

- около3,5 тыс. дошкольников являлись воспитанниками разновозрастных групп детских садов.

"Детство не только весёлая и беззаботная пора, но и то время, когда закладывается фундамент будущей личности. Немаловажная роль здесь отводится детским садам и дошкольному образованию", - отмечают в Тверьстате.