В Тверской области реализованы проекты по Программе поддержки школьных инициатив

Для детской театральной студии средней школы ЗАТО Солнечный приобретены сценические костюмы Фото: ПТО

В Тверской области в Старицком муниципальном округе и ЗАТО Солнечный реализованы проекты по Программе поддержки школьных инициатив. В 2023 году ее участниками являются все 40 муниципалитетов региона. Реализуется 57 школьных проектов.

- За два года работы программы в Тверской области наши дети смогли подготовить и реализовать 43 проекта, направленных на развитие учебных заведений. Важно, что сами ребята активно участвуют в процессе, - считает губернатор Игорь Руденя.

В данный момент в рамках программы в Старицком округе в Ново-Ямской средней общеобразовательной школе им. адмирала Ф.С. Октябрьского создана школьная медиастудия. Закуплено оборудование, в школе будет развиваться детская журналистика.

Для детской театральной студии средней школы ЗАТО Солнечный приобретены сценические костюмы.