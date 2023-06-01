10 июня от истока Волги пройдет XXIV Волжский крестный ход Фото: Тверская епархия

С 10 по 25 июня в Тверской области пройдет XXIV Волжский крестный ход.

В 2023 году он проходит в рамках Года чтения и изучения Священного Писания и посвящен 655-летию со дня преставления и 75-летию возвращения святых мощей благоверной великой княгини Анны Кашинской.

- Крестный ход начнется 10 июня от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского городского округа. В этот день здесь пройдут Божественная литургия, чин малого водоосвящения, концерт, - сообщает Тверская епархия.

Маршрут Крестного хода составит 800 км и пройдет по 11 районам Тверского региона и Дубнинскому району Московской области.

Завершится паломничество в Кашине 25 июня, где пройдут торжества, посвященные Анне Кашинской.