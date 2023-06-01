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НовостиОбщество1 июня 2023 14:06

С 1 июня в Тверской области возобновляется приём заявлений о выдаче загранпаспортов с электронным носителем

Пожать заявление можно лично или через Госуслуги
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители Тверской области могут получить загранпаспорт на 10 лет

Жители Тверской области могут получить загранпаспорт на 10 лет

Фото: Татьяна Коркина

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тверской области и подразделения на районном уровне с 1 июня 2023 года возобновляют приём заявлений о выдаче заграничных паспортов с электронным носителем информации.

Заявление на получение загранпаспорта можно подать в УВМ УМВД России по Тверской области или в подразделение по вопросам миграции на районном уровне через МФЦ, либо направить в электронном виде через Госуслуги.