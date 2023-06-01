С 1 июня в Тверской области возобновляется приём заявлений о выдаче загранпаспортов с электронным носителем

Жители Тверской области могут получить загранпаспорт на 10 лет Фото: Татьяна Коркина

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тверской области и подразделения на районном уровне с 1 июня 2023 года возобновляют приём заявлений о выдаче заграничных паспортов с электронным носителем информации.

Заявление на получение загранпаспорта можно подать в УВМ УМВД России по Тверской области или в подразделение по вопросам миграции на районном уровне через МФЦ, либо направить в электронном виде через Госуслуги.