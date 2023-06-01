В Твери прошел праздник к Дню защиты детей

Праздник прошел в горсаду Фото: администрация Твери

1 июня в Твери проходят мероприятия, посвященные Дню защиты детей.

В Горсаду для гостей праздника Тверским областным театром кукол был подготовлен детский спектакль «Жили были», затем начался праздничным концерт с участием тверских творческих коллективов.

На площадке прошла выставка спецтехники Управления ГИБДД по Тверской области, где детям напомнили правила безопасности.

Праздники прошли в муниципальных учреждениях культуры, клубах по месту жительства, организациях муниципальной библиотечной системы города.

В 17:00 в ДЦ «Мир» начнется концерт, а в клубе по месту жительства «Родник» пройдет творческий вечер «Наконец-то лето!».